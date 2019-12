Abdoulaye Thiam (Président de l'ANPS) met l'accent sur les innovations : « Désormais nous refusons de faire du suivisme... »

Lors de son discours de bienvenue, le président de l'association nationale de la presse sportive ANPS, Abdoulaye Thiam, s'est félicité du chemin parcouru depuis bientôt 50 ans d'existence.



À la tête de l'ANPS, depuis déjà deux ans, il a mis l'accent sur les innovations apportées cette année, avec l'instauration du système "Naming". Une manière de donner un cachet plus local pour ne pas dire sénégalais aux différentes distinctions remises aux meilleurs sportifs.



« Désormais nous refusons de faire du suivisme nous refusons de faire dans le mimétisme. Le ballon d’or est une création de France Football, la FIFA est passé au trophée « The Best ». Au Sénégal nous avons des athlètes qui méritent d’etre immortalisés. Nous avons choisi de recourir au système du naming…»



Ainsi le trophée du meilleur footballeur a été renommé, trophée "Jules Bocandé." Le trophée "Amadou Dia Bâ" sera décerné au meilleur Sportif de l'année alors que le meilleur lutteur avec frappe sera récompensé du prix "Abdourahmane Ndiaye Falang" entre autres innovations...