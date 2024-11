Abdoulaye Diop, Président de la Commission de l'UEMOA, rend hommage au regretté Moustapha Ba, ancien ministre des Finances.

Le président de la Commission de l'UEMOA a adressé ses condoléances à la famille du défunt ancien ministre des Finances du Sénégal. « C'est avec une immense tristesse que j'ai appris, ce 4 novembre 2024, le décès de Mamadou Moustapha BA, ancien Ministre des Finances et du Budget du Sénégal. »

Ayant cheminé avec lui au Ministère en charge des Finances où il a fait toute sa carrière, je rends hommage à un collaborateur, un petit frère et un ami, », a témoigné Abdoulaye Diop, regrettant « une grande perte pour le Sénégal ». « À sa famille, aux autorités sénégalaises et à l'ensemble du personnel du Ministère en charge des Finances, je présente mes condoléances les plus attristées et prie pour le repos paisible et éternel de son âme au Paradis ».