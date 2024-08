Abdoul Mbaye : « nous devons cesser…d’alimenter des polémiques stériles »

L’ancien premier ministre Abdoul Mbaye n’est pas resté indifférent à la polémique autour du port du voile.



Selon le président du parti de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail(ACT), « nous devons cesser par nos propos ou nos attitudes d’alimenter des polémiques stériles, de créer du "fitna" inutile et de provoquer des querelles destructrices ? Nous avons une nation à consolider et devons ensemble faire face aux prochains défis majeurs du continent », a-t-il écrit sur son compte X (ex twitter).