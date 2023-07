Abdou Mbow : « En écrivant cet ouvrage, je veux dire aux plus jeunes, que leur rêve peut se réaliser… »

« Itinéraire d’un député au cœur de la République » ! C’est l’ouvrage que le président de la commission des lois et de la décentralisation, Abdou Mbow a présenté ce dimanche en présence de plusieurs autorités de la république. Le parlementaire dans cet ouvrage ne veut faire passer qu’un message simple qui incite à l’engagement, la persévérance et la détermination : « Je veux dire aux plus jeunes que leur rêve peut se réaliser… ». Tel est le message qu’il livre naturellement à la jeunesse qui, dans ces jours complexes est désœuvrée, perdue. Pour le député de la coalition présidentielle, c’est bien possible de vivre et de s’en sortir dans son pays. « Je voudrais dire aux jeunes de garder l’espoir et de continuer à se battre ».



Le député Abdou Mbow dans ce livre préfacé par le Président Macky Sall à qui il a rendu hommage, retrace son enfance joyeuse avec les différentes péripéties surtout celles liées à ses parents. Au regard de son parcours politique, avec les relations qu’il a vécues notamment avec Mbaye Jacques Diop, Abdoulaye Wade et Macky Sall, le parlementaire estime normal écrire pour la postérité mais aussi et surtout, transmettre un message fort aux jeunes.



Cette cérémonie de présentation de livre a vu la présence de Moustapha Niasse qui a présidé la séance, avec Abdoulaye Daouda Diallo, Mor Ngom, Kalidou Kassé, Matar Ba, Dame Diop, Augustin Tine etc.