Abdou Karim Sall : « Il n’y aura pas d’augmentation sur les tarifs de l’internet et de la communication »

Le directeur général de l’autorité de régulation des télécommunications et postes est formel. Abdou Karim Sall rassure les usagers sur la rumeur d’augmentation des forfaits téléphoniques et de internet. « Je vous assure qu’il n’y aura pas d’augmentation sur les tarifs. Telle est la volonté du président de la République » fait savoir M. Sall.



« En ce qui concerne le coût de l’internet et de la communication, il n’est pas envisageable d’apporter une retouche quelconque à une hausse de ces tarifs » précise le directeur général de l’ARTP qui annonce avoir déjà discuté avec les sociétés.