AMY SARR FALL À MBACKÉ / La patronne de ' Intelligence Magazine ' décore plus d'une centaine de filles, offre des bourses d'études et s'engage à élever le taux de l'alphabétisation en descendant sur le terrain.

Marraine de la journée de l'Excellence dédiée aux filles et à leur scolarisation, Amy Sarr Fall a préféré ne pas lésiner sur les moyens, samedi. La journaliste, directrice de '' Intelligence Magazine '', a en effet dégainé plusieurs millions de francs pour décorer une centaine de filles jugées excellentes dans les études, avant de s'engager à octroyer à plusieurs d'entre elles des bourses. Elle offrira aussi à ces dernières des tablettes électroniques et divers autres cadeaux avant de promettre de descendre personnellement sur le terrain pour relever le taux d'alphabétisation qui est de 40%. Donc, loin de la tendance nationale qui avoisine les 90%. Plusieurs personnalités ont pris à la rencontre, dont le ministre Dame Diop, le maire de Mbacké Abdou Mbacké Ndao, le Dg de la Sogip Sa Gallo Bâ, l'inspecteur d'académie de Diourbel, l'IEF de Mbacké et plusieurs autres personnalités politiques comme l'honorable député Baye Maguette Diakhaté, la Hcct Madame Mbaye Néné Ndiaye, le Cese Baye Mor Ndiaye etc... La Présidente de la Scofi, madame Coumba Coulibaly, exprimera toute sa gratitude à l'endroit de la marraine.