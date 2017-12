AIBD : Le Trésor public déjà en place

Après la Douane, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) évoque le transfert des activités de l’Antenne Dakar-Yoff à la Perception de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Ce nouveau poste est chargé du recouvrement des droits de douane liquidés à l’AIBD. Le directeur général a en effet effectué un déplacement sur le site pour constater de visu l’opérationnalité et la fonctionnalité des locaux affectés au Trésor public par la direction générale de l’aéroport.

Cheikh Tidiane Diop se dit confiant et optimiste quant à l’effectivité du démarrage des activités de son service le 7 décembre 2017 coïncidant avec l’ouverture de l’AIBD. Une équipe chevronnée est déployée sur place pour assurer une bonne prise en charge des préoccupations des usagers. Les opérations initiées à l’Antenne Dakar-Yoff et non dénouées au moment du transfert des activités seront traitées directement par le Percepteur de Dakar-Port.