AG des Associations Féminines Catholiques : "À l’heure..., où nous oublions que le Sénégal est et doit demeurer au-dessus de Tous, il est important de faire appel aux mères..."(Victorine Anquediche Ndeye).

La ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire a pris part aujourd'hui à Kaolack, à l'assemblée générale triennale de la coordination des unions diocésaines des Associations féminines catholiques du Sénégal. Victorine Anquediche Ndeye, dans son discours, a exprimé son ressenti en tant que femme, chrétienne ayant choisi de faire de la politique. " ...Je ressens la charge et la responsabilité à moi confiées, par Son Excellence le Président de la République, Macky Sall, d’être au service exclusif de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Puisse Dieu guider chacun de mes pas. Vous comprenez les sentiments qui m’animent en étant ici à vos côtés et de devoir prendre la parole en ce moment. Dès lors, je ne peux que privilégier l’expression du cœur pour partager avec vous la solitude que je peux souvent ressentir dans le chemin emprunté.



Je suis une Femme, Chrétienne, maire de commune et Ministre de la République. Je fais face à l’adversité dans la défense de mes positions et des principes auxquels je crois. J’ai été attaquée par ma communauté, calomniée et insultée….j’ai été victime de mon choix, celui de faire de la politique. Je l’ai assumé et je l’assumerai encore, car j’ai foi en mon engagement et je crois être dans le vrai.



Cependant, je resterai chrétienne, celle qui ne dira jamais un mot malencontreux ou discourtois à l’endroit de mon prochain, celle qui œuvrera sans cesse pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, celle qui assumera dans le vrai, mais surtout celle qui sera engagée pour son camp, sa commune et sa patrie. Bien entendu, je peux ressentir cette solitude, mais je sais que je ne marcherai jamais seul, car j’ai fait du Seigneur mon berger !" Face aux membres des associations féminines catholiques du Sénégal, la ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire de pointer du doigt les maux qui gangrènent notre société en délivrant ce message auprès des mères. "Mes chères sœurs, si j’ai voulu partager ces mots du cœur avec vous, c’est que nous avons toutes une responsabilité devant l’avenir qui nous interpelle. À l’heure où le « live » recueille de plus en plus de fidèles qui s’éloignent des enseignements bibliques, où l’insanité porte la notoriété, où nous oublions que le Sénégal est et doit demeurer au-dessus de Tous, il est important de faire appel aux mères que nous sommes pour veiller sur le troupeau dérouté et désabusé. Je serai une fidèle dévouée, qui sera à vos côtés dans les nobles entreprises que mèneront la Coordination des Unions Diocésaines Des Associations Féminines Catholiques Du Sénégal".



Avant de conclure : "Pour terminer, je vous souhaite d’excellents travaux et vous recommande de porter pour toujours en sacerdoce le retour à la foi de nos enfants qui, en ces moments troubles que traversent notre société, sont manipulés par les loups alors que la parole divine est douce et pleine de vérité. Que Dieu vous bénisse et Bénisse le Sénégal, notre beau Pays!" À rappeler que la cérémonie d'ouverture de l'assemblée générale triennale de la coordination des unions diocésaines des Associations féminines catholiques du Sénégal qui se tient présentement à Kaolack, a enregistré la présence de l'Évêque de Kaolack, Monseigneur Tine...