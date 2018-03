AFFAIRE DU FALCON 50 LOUÉ PAR KARIM WADE : Une femme au cœur du scandale

On en sait encore plus sur l’enquête française qui s’intéresse, en partie, aux conditions dans lesquelles un Falcon 50 de la société Darta avait été loué à Karim Wade.

Selon les informations supplémentaires de Libération, la plainte instruite par le Pôle financier, est dirigée contre tous les actes de faux et de mauvaise gestion relative à l’époque où Darta était gérée par Sylvie Darnaudet.

En effet, c’est à la suite du rachat de Darta, propriété de Yves Darnaudet, père de Sylvie Darnaudet que les repreneurs ont découvert une série d’actes pour le moins scandaleux. Comme le fait que le Falcon 50 loué à l’Etat du Sénégal pour satisfaire les caprices de Karim Wade à effectuer des déplacements exclus de son champ d’application comme ses voyages à Saint-Tropez par exemple.

Entre 2005 et 2010, l’Etat du Sénégal aura payé la rondelette somme de 12,5 milliards de FCFA dans le cadre ce contrat leasing. Les fonds ont été puisés du secrétariat général de la Présidence de la République.

Comme nous le révélions, en évoquant une commission rogatoire française pour faire la lumière sur ce volet de l’information judiciaire dès les débuts de l’affaire Karim Wade, les enquêteurs de la Section Re- cherches de Colobane s’étaient intéressés à ce Falcon 50 immatriculé en France sous le numéro FGUAJ d’autant qu’une rumeur tenace faisant état de l’existence d’un avion dont l’ancien tout-puissant ministre serait le propriétaire.

Dans un premier temps, le fils de Abdoulaye Wade affirmait aux gendarmes que l’avion en question lui était prêté par un ami. Par la suite, il changeait de version en disant que l’appareil était loué par la Présidence mais que toutes les factures ont été réglées par le président Abdoulaye Wade à travers ses fonds politiques. Des déclarations qui se sont révélées fausses puisque les factures étaient payées par Birane Thiam à l’époque Dage de la Présidence de la République.