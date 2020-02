ABU DHABI : Le Sénégal se dote d’une usine de fabrication de pirogue en fibre de verre.

Lors de la visite d'État effectuée par le président Macky Sall aux Émirats Arabes Unis, le DG de la SIRN, M. Samba Ndiaye, a signé une convention de financement pour la construction de pirogues en fibre de verre.

Cet accord a été signé entre les deux pays ce 7 février en marge de la visite officielle du chef de l'État Macky Sall. Cela devra permettre aux pêcheurs Sénégalais de moderniser leurs embarcations avec plus de sécurité en mer.

Selon Samba Ndiaye, « Nous faisons en sorte que l'industrie navale soit une réalité au Sénégal. C'est dans ce cadre que nous avons signé ces accords ou plutôt un mémorandum de coopération ici avec nos partenaires. »

Au delà de l'industrie navale, ces partenaires vont appuyer les pêcheurs en équipement, ce qui va faciliter et rentabiliser davantage le secteur de la pêche qui est plutôt artisanal.

Selon toujours, le patron de la SIRN, « ces pirogues seront plus sophistiquées. Elles vont disposer de cages pour la conservation et la sécurisation des produits halieutiques en haute mer. Les problèmes d'hygiène seront du coup résolu avec ces pirogues en fibre de verre », a-t-il conclu.

Un panel s'est déjà tenu à Saint-Louis pour entretenir les acteurs du secteur sur ces pirogues qui vont remplacer bientôt les veilles pirogues en bois.