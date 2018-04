A Ngoudiane et à Fandène : Le Ministre Souleymane Jules Diop visite les réalisations du PUDC

Dans la première étape, le ministre Souleymane Jules Diop, accompagné par le maire de Ngoudiane et du sous-préfet de Thiénaba, a visité le périmètre maraîcher de 5 hectares de Séo Khaye, aménagé par le Programme d’Urgence de développement Communautaire (PUDC). La ferme agricole dont les premières récoltes ont commencé, a été une fierté pour les populations locales, qui n’ont pas manqué de magnifier le choix porté sur leur village pour abriter un projet ô combien important pour le développement de leur localité.Cependant, les jeunes qui gèrent la ferme, ont sollicité auprès du ministre, l’octroi d’un moyen de transport pour l’écoulement de leurs produits dans les capitales régionales et d’un tracteur pour alléger leur corvée, ainsi que la construction d’un magasin de stockage.Après avoir salué la détermination du Maire Mbaye Dione d’accompagner ses populations, le ministre, Souleymane Jules Diop, dit être sensible aux doléances des jeunes qui ne ménagent aucun effort pour la réussite du projet.La deuxième étape, la commune de Fandène. Accompagné du ministre Augustin Tine, par ailleurs, maire de Fandène et du sous-préfet de Keur Moussa, le ministre a visité les réalisations du Pudc, notamment l’électrification rurale, à Fandène, à Diayane Sérères et à Keur Daouda Ciss.Le constat est unanime, les populations ont salué l’intervention du Pudc dans leur zone, car aujourd’hui, nombreux sont les villages qui ont bénéficié de l’électricité. À Keur Daouda Ciss, le ministre en charge du Pudc n’a pas manqué de montrer qu’en dehors de sa vocation d’équité territoriale et de justice sociale, le PUDC est devenu un catalyseur d’activités génératrices de revenus avec des milliers d’emplois durables créés grâce à ses réalisations en infrastructures et équipements.Souleymane Jules Diop s’est, dans son discours, réjoui de constater comment les conditions de vie des populations bénéficiaires du PUDC ont radicalement changé pour le meilleur.«Nous sommes aussi venus pour vous parler de la phase 2 du Pudc qui est encore plus importante en terme de volume de financement mais aussi d’orientation de nos investissements. Nous allons beaucoup faire dans les chaînes de valeur et construire 300 postes de santé. Nous nous attaquerons directement au bien-être des populations», a-t-il déclaré.Car, conformément à la vision du chef de l’Etat, Macky Sall, il n’est plus permis au 21siècle que les populations des localités du Sénégal des profondeurs soient abandonnées, parce que dépourvues d’un minimum de services sociaux.