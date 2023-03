93e édition ziarra générale à Tivaouane : l’État et le comité d’organisation procèdent aux derniers réglages

En prélude à la 93e édition de la ziarra générale à Tivaouane, le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome a présidé ce 7 mars 2023 au ministère de l'Intérieur, une réunion consacrée aux derniers préparatifs de cet événement religieux majeur.

À la tête d’une forte délégation pour représenter le Khalife général des Tidianes, Serigne Habib Sy, qui était accompagné des membres de la famille religieuse et de plusieurs autres membres du comité d’organisation, a passé en revue avec la supervision du ministre de l’Intérieur et les services de l’État à toutes les demandes et les dispositifs pour la bonne tenue de la ziarra générale 2023 à Tivaouane.

Prenant la parole, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, magnifie le thème choisi pour cette année : « les Dahira, vecteurs de progrès économique et social » et invite les autorités à respecter leurs engagements pour le bon déroulement de la ziarra générale 2023 à Tivaouane.