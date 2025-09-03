90 ans de Abdou Diouf : Mentor, confident et phare de la République salué par Aminata Mbengue Ndiaye

À l’occasion des 90 ans de Son Excellence Abdou Diouf, Aminata Mbengue Ndiaye, ancienne ministre et proche collaboratrice, a livré un témoignage vibrant sur l’homme derrière le président. Pour elle, Abdou Diouf n’est pas seulement un ancien chef d’État, mais un grand frère, un mentor et un exemple incarné. « Toujours prêt à vous soutenir et à partager vos moments de plaisir, vos peines et vos espoirs », a-t-elle déclaré, soulignant l’humanité et la générosité d’un dirigeant qui a marqué toute une génération de Sénégalais.





Aminata Mbengue Ndiaye a rappelé les liens profonds entre sa famille et celle d’Abdou Diouf, fondés sur le respect, la parenté et l’humanisme. Elle a décrit un Abdou Diouf à la fois confident, tuteur et inspirateur, capable de pousser chacun à devenir meilleur. Son message résonne encore aujourd’hui : « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut vous apporter, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le Sénégal », un appel au patriotisme, au travail et à l’engagement collectif.





Pour Aminata Mbengue Ndiaye, l’héritage de Diouf dépasse les frontières de sa carrière politique. Pendant la douloureuse période de l’ajustement structurel, il a toujours placé l’intérêt collectif au-dessus des intérêts particuliers. Plus de 25 ans après sa première transition démocratique, Abdou Diouf reste un symbole et une référence pour la nation, un exemple de résilience, d’humilité et de patriotisme que tous les Sénégalais continuent de célébrer.





Alors que le président Abdou Diouf s’apprête à souffler ses 90 bougies, Aminata Mbengue Ndiaye a tenu à lui adresser ses bénédictions et son affection éternelle : « Que Dieu vous bénisse et bénisse votre famille, vos amis et sympathisants et permettez-moi de rester pour toujours la présidente de votre fan club numéro 1 ».

