8e promo EM / Amphi de rentrée 2020 : « L’émergence du Sénégal dépend en grande partie du niveau de qualification de nos ressources humaines » (Mamadou Talla, Ministre)

Venu présider l’amphithéâtre de rentrée de la 8e promotion des Élèves maîtres, dont le thème porte sur « Une formation de qualité pour une prise en charge adéquate de l’éducation aux valeurs », le Ministre de l’Education a servi un discours magistral sur le sens de cette journée et la place qu’occupe la formation initiale et continue pour aboutir à un système éducatif de qualité. En effet, dira-t-il, « L’émergence du Sénégal dans un contexte global de l’économie du savoir dépend en grande partie du niveau de qualification de nos ressources humaines ». Ainsi, dira le MEN, « notre pays fournit d’innombrables efforts pour relever le défi de la formation, afin de conduire les changements dans le sens de l’édification d’une société saine et dynamique pour un développement durable... »