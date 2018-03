8 Mars : Fatou Diagne Mboup trace le chemin de l’autonomisation

Pour la mairesse de Ngathie Naoudé, la femme sénégalaise a toujours été une battante et l'histoire la démontré. Yaye Fatou Diagne Mboup estime que la femme est le socle de la famille et que la date du 08 Mars est juste à titre symbolique. « Dans la vie, il faut avoir un objectif et être autonome. Il faut chercher une compétence pour ne pas dépendre des autres », dira celle qui s’active également dans l’agriculture. Elle avance, en outre, que le président de la République, Macky Sall, a compris que le pays ne peut pas se développer sans les femmes et que c’est aidant ces dernières qu’on apporte un précieux soutien à toute une communauté.