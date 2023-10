70ème Conférence régionale de l'ACI Afrique : "L'AIBD a déjà dépassé 2,6 millions de passagers pour l’année 2022" (Askin Demir, Dg LAS.)

En marge de la cérémonie d'ouverture de la 70ème conférence régionale de l’ACI Afrique, qui constitue une sorte de plateforme pour les aéroports d'Afrique afin de partager leurs expériences de ces dernières années et aussi discuter des possibilités de résilience avec des innovations, le directeur général de LAS (Limak Aibd Summa), hôte de ce rendez-vous international, a fait l'économie des exploitations de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) par la société gestionnaire nommé LAS tout en se projetant sur les perspectives dans les années à venir. Selon Askin Démir, AIBD a déjà dépassé 2,6 millions de passagers pour l’année 2022, et ils ont pu lancer dix nouvelles destinations comme Düsseldorf, Porto, Bratislava, entre autres. Et les lignes Toulouse, Bordeaux, Nantes ont déjà commencé leur exploitation. Toujours dans ce chapitre des réalisations, le directeur de LAS note qu'en 2022, AIDB a été élu meilleur Aéroport de l’Afrique pour plus de 2,5 millions de passagers et il a été également désigné comme l’Aéroport le plus propre et le plus agréable dans cette zone. Aussi à l' en croire, toutes ces performances enregistrées l’année dernière montrent que L'AIBD est sur la bonne voie, "On espère arriver aux alentours de trois millions de passagers cette année. Nous voulons collaborer pour faire face aux situations de crise, celle des pandémies. Aujourd'hui, Air Sénégal représente 30% de nos activités. Dans 5 ans j'espère que ça va arriver à 50 %. Et si cela se produit, Dakar sera un pôle attractif pour se connecter avec les autres pays", a laissé entendre Askin Demir qui a profité de l'occasion pour remercier la collaboration de l'État du Sénégal.