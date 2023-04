63e Anniversaire indépendante Sénégal : Message du Secrétaire Général de la S2D/ Yonou Naatangué

4 Avril 2023



Chers Responsables,

Chers Militants,

Chers Concitoyens,



En ce jour de commémoration de l'indépendance de notre Pays, nous nous inclinons avec un profond respect devant la mémoire des illustres figures de l'histoire du Sénégal, qui ont tout donné pour notre Liberté, la préservation de la Paix et de la Cohésion sociale.



Nous profitons de ce 63e anniversaire de notre Indépendance, occasion solennelle, pour saluer le professionnalisme ainsi que le courage et la vaillance de nos Forces de défense et de sécurité dont la mission est avant tout de protéger les personnes et les biens, et aussi de défendre notre intégrité territoriale, élément fondamental de Souveraineté.



Je félicite son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République du Sénégal, Chef Suprême des Armées et garant de la Constitution qui ne ménage aucun effort pour mettre nos forces de défense et de sécurité dans des conditions optimales d'exercice de leurs devoirs. Je lui souhaite une très belle fête, en tant que première institution de la République. Le Chef de l'Etat a très tôt compris les enjeux securitaires sur le Continent, au-delà du Sénégal, et nous le félicitons par conséquent pour son engagement indéfectible à œuvrer pour la Paix et à la Sécurité en Afrique, en portant l'initiative du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique.



En tant que leader politique, leader d'opinion, nous restons attachés à la Paix et à la Cohésion sociale, valeurs cardinales sans lesquelles rien de durable ne saurait prospérer.



Je souhaite une très bonne fête de l'indépendance à nos Responsables et nos militants, nos sympathisants. Excellente fête à tous nos concitoyens d'ici et d'ailleurs.





Bonne fête de l'indépendance,



Avec l'expression de mes sentiments fraternels,





Le Secrétaire Général

Monsieur Souleymane NDIAYE