50 Ans de Légendes sur un seul terrain : les légendes du football sénégalais rallument la flamme à la Médina

Samedi 19 juillet 2025 à 16h, le terrain mythique du Jaraaf à l’école Médine vibrera au rythme d’un match de gala exceptionnel. Les anciens joueurs des clubs ASC Mbotty Pom et Aigles d’Azur, toutes générations confondues de 1975 à 2024, se retrouvent pour célébrer un demi-siècle d’histoire, de passion et de transmission. Ce rendez-vous intergénérationnel mettra à l’honneur des figures emblématiques du football sénégalais telles que Cheikh Seck, Roger Mendy, Omar Guèye Sène, Assane Gassama et rendra hommage à Feu Baye Moussé Paye.



Plus qu’un simple match, cet événement est une ode à la mémoire vivante du football local. Abdoulaye Sy, président de l'association et membre de la génération 78, rappelle l’essence de cette initiative : « Ce match est une retrouvaille, une manière de se rappeler de nos anciens, d’échanger entre générations et de faire perdurer leur héritage. » Ces retrouvailles, riches en émotions, ravivent les souvenirs d’une époque glorieuse et insufflent une nouvelle énergie aux jeunes générations.



Omar Guèye Sène, ancien international et capitaine du PSG, insiste sur la nécessité de transmettre la mémoire sportive : « Avant d’être ce que je suis devenu, il y a eu un début ici à la Gueule Tapée. C’est cette base qui m’a forgé. Aujourd’hui, nous voulons que les jeunes sachent d’où ils viennent, pour mieux savoir où ils vont. » Pour lui, l’histoire de l’ASC Mbotty Pom est indissociable de l’histoire du football sénégalais.



Enfin, Malick Daf, coach du Jaraaf et enfant du quartier, témoigne avec ferveur : « Ce que je suis devenu, je le dois à cette équipe. Ici, j’ai appris, j’ai grandi, et j’ai été façonné par des géants. » À travers ce gala, c’est tout un pan du patrimoine sportif sénégalais qui se transmet, avec respect, passion et espoir. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte.