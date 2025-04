5ᵉ édition de la BAL Sahara League : L'AS Ville de Dakar réussit son entrée en battant l'US Monastir (70-67)

La 5ᵉ édition de la conférence Sahara de la BAL a ouvert ses portes ce samedi 26 avril 2025 à l’Arena de Diamniadio. Dans un deuxième match opposant l'AS Ville de Dakar (pour sa première participation) à l’US Monastir de Tunisie, l’équipe sénégalaise a livré un combat acharné pour s’imposer d’entrée.



Dès les premières minutes du premier quart-temps, l’AS Ville de Dakar, menée par Harouna Amadou Abdoulaye, prend les devants grâce à des tirs à trois points réussis (5/18 en première mi-temps), électrisant le public. Mais l’expérience des Tunisiens leur permet de revenir au score, clôturant ce quart-temps à 20-18 en faveur de l’équipe hôte.



Soutenue par son public, l’équipe hôte accentue son avance lors du deuxième quart-temps, creusant un écart de 8 points à la mi-temps (42-34).



En seconde mi-temps, l’US Monastir revient en force : dès le début du 3ᵉ quart-temps, les Tunisiens rattrapent l’AS Ville de Dakar, qui ne marque son premier panier qu’à la moitié de cette période. Sous une pluie d’assauts offensifs, les Sénégalais tentent de réagir et parviennent à stopper l’hémorragie, égalisant à 50-50 à la fin du 3ᵉ quart-temps.



Dans le dernier quart-temps, l’ASVD tente une envolée avec 6 points d’avance, mais des pertes de balle et des attaques mal coordonnées permettent à Monastir de revenir. Arrive alors le "money time" : à 3 minutes 46 secondes de la fin, Thierno Ibrahima Niang inscrit un tir à trois points crucial, offrant un avantage décisif à son équipe. Les défenses se durcissent, et les échanges de tirs à trois points s’enchaînent : Patrick Hardy Jr (côté Monastir) et D’avine Eke (côté Dakar) maintiennent la tension.





À 12 secondes de la fin, Radhouane Slimane (Monastir) réduit l’écart à 1 point (69-68). Mais l’AS Ville de Dakar obtient deux lancers francs à 4 secondes de la fin, portant le score à 70-67. La dernière possession de Monastir ne suffit pas à égaliser, et l’AS Ville de Dakar s’impose finalement 70-67, marquant ainsi une entrée remarquée dans la BAL Sahara League.