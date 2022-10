4eme étape Africa Eco Race : À bord de leur SSV, les sénégalais s’emparent de la deuxième place du classement général…

Tous les feux sont au vert pour l’équipe « Gor Yomboul » qui représente les couleurs sénégalaises à cette 14ème édition édition du Rallye Africa Eco Race (Monaco – Dakar.)



Avec à sa tête le duo de choc Jean Dagher-Hayeck et Patrick Antoniolli qui ont su tirer le meilleur de leur side by side véhicule (SSV), la 4ème étape (Assa – Raz El Quebir) a été bouclée avec une belle 5ème place à 1mn4s22 du vainqueur de l’étape, Gosselin (5h29m,02.)



Un résultat qui leur permet de prendre provisoirement la deuxième position du classement général (car, camion et SSV confondus après quatre journées de courses intenses sur les pistes et dunes marocaines.



Chez les motards, Svitko (5h03mn53) a remporté sa première victoire d’étape dans cette 14ème édition de l’Africa Eco Race. Il devance ses principaux concurrents depuis le début, à savoir Gerini qui a terminé deuxième de l’étape à 2.01 et Botturi qui ferme le podium de cette 4ème journée.