3ème journée de la caravane numérique : Les régions de Tambacounda et Bakel en mode « Sénégal Connect » !

Revivez les temps forts du passage de la caravane nationale dirigée par Me Moussa Bocar Thiam en perspective de la semaine du numérique (16 au 20 mai au Grand Théâtre de Dakar). Une aubaine pour les populations qui ont reçu le message prometteur du ministre de l’économie numérique et des télécommunications allant dans le sens de mieux appréhender, dompter et utiliser les outils du numérique dans divers secteurs d’activités.

Par ailleurs, les Espaces Sénégal Services (destinés au désenclavement numérique des territoires) de Tamba et Bakel ont été mis en avant lors de cette étape…