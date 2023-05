3ème journée de la caravane « Sénégal Connect » : Vélingara sonne la grande mobilisation, Kolda à l’ère du numérique…

Ces deux localités ont reçu la délégation du ministre Me Moussa Bocar Thiam, en charge des services du ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique. Ce dimanche 1er mai consacré fête du travail a été le prétexte idéal pour vulgariser le message véhiculé à travers cette caravane « sénégal Connect » : Le numérique comme levier de développement et de création d’emplois. Accueilli en fanfare à Vélingara où des centaines de jeunes sont sortis dans les grandes artères de la ville, le maire de Ourrossogui a mis l’accent sur la nécessité de tendre vers la digitalisation des services administratifs. Mais aussi sur l’adhésion massive de la jeunesse à la politique du président Macky Sall, tout en insistant sur les moyens déployés par l’État pour une meilleure couverture réseau à Kolda et dans les zones reculées …