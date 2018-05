3ème Edition CNDD/ "Éviter la malédiction du pétrole au niveau environnemental dans la gestion des ressources" (Ministre Mame Thierno Dieng)

En marge des préparatifs de la 3ème Conférence Nationale de Développement Durable (CNDD) qui se tiendra du 29 au 30 mai au CICAD, le ministre de l'Environnement et du développement durable tenait ce matin une conférence de presse pour arrondir les angles avant le lancement officiel de ce grand rendez-vous écologique. Le thème retenu pour cette année est axé sur l'exploitation durable et saine des ressources gazières et pétrolières.

Le professeur Mame Thierno Dieng a tenu aussi à rappeler la nécessité de faire preuve d'une diligence particulière dans l'exploitation des ressources naturelles afin d'éviter la malédiction du pétrole au niveau environnemental...