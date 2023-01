3e édition journée de la solidarité : Les armées viennent au chevet des militaires et familles de militaires invalides

Les armées ont célébrée la 3ème édition de la journée nationale de la solidarité ce mardi 31 janvier 2023. C’est le ministre des Forces Armées qui a présidé la rencontre sanctionnée par des remises d’appui aux soldats et officiers nécessiteux.



Me Sidiki Kaba est revenu sur la nature des appuis apportés par le commandement militaire. « Ces soutiens comprennent : un véhicule de type VAN de dix (10) places pour « Keur Jambaar Yi » afin de faciliter les déplacements des pensionnaires, une maison COMICO et deux (02) terrains pour, respectivement, la famille d’un soldat décédé et dix (10) militaires blessés en opérations intérieures », annonce le ministre.

Il ajoute que « la fédération des groupements et associations féminines de la famille militaire du Sénégal recevra également vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA pour le financement de projets pour dix-huit (18) bureaux fédéraux... »