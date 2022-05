3e Mandat : Macky Sall refuse de « s'attarder sur ses adversaires » et diffère sa réponse après les législatives.

Le Chef d’État sénégalais a pris la parole lundi lors dans un entretien avec Jeune Afrique, pour déclarer que « chacun a sa manière de s’opposer. »



« Je ne m’attarde pas outre mesure sur mes adversaires. L’essentiel, c’est que, dans une démocratie, il y ait une opposition forte », a martelé le président Sall.



À ses yeux, tant que l’opposition est républicaine, aucun comportement ne lui posera pas de problème. Sur un éventuel troisième mandat, il dira : « Je répondrai à cette question après les législatives. Il sera alors temps de fixer le cap de 2024. En attendant, nous avons du travail, et guère le loisir de nous disperser ».



Une phrase qui engage un tournant de Macky Sall qui, un peu plus de deux ans plus tôt, avait préféré parler d’un « deuxième et dernier mandat ».