38ème journée Ligue 1 : Rennes termine sur une victoire grâce à un doublé de Mbaye Niang et un but de Ismaïla Sarr (Rennes 3-1 Lille)

Le Stade Rennais a livré une prestation emballante pour cette dernière journée de L1, face à Lille grâce à Mbaye Niang qui s’est offert un doublé (16’ sur penalty et 71’) et un but de son compatriote Sénégalais Ismaïla Sarr (59e.)



Totalement absent avant janvier, Mbaye Niang a porté son compteur à 14 buts, dont 13 marqués en 2019 ! Prêté par le Torino, avec une option d’achat à 16 M€ Mbaye pourrait voir cette option levée par le Stade Rennais...