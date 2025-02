225 millions envolés : Un douanier et son ex-femme veulent échapper à la justice

L’Observateur révèle une affaire digne d’un polar judiciaire : un douanier et son ex-épouse, condamnés pour une vaste escroquerie portant sur plus de 225 millions de FCFA, tentent d’obtenir l’annulation de leur jugement devant la Cour d’appel de Dakar. Face aux juges, les anciens conjoints se renvoient la faute, espérant chacun sauver sa peau.



Une arnaque bien ficelée



Selon L’Observateur, tout remonte à 2019, lorsque Nguirane Ndiaye, agent des douanes, et son ex-femme Ndèye Fatou Kane sont arrêtés pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux en écritures privées et exercice illégal de commerce. Leur spécialité ? Obtenir des téléphones portables en quantités massives auprès de commerçants en jouant sur la confiance et des documents falsifiés.



Dans leur filet, plusieurs victimes, dont Abdou Khadre Ndongo alias “Djily CSB”, un commerçant bien connu. D’autres fournisseurs, comme Cheikh Mouhamed El H. Le Jhouri (Infolog), Khaly Diouf (City-phone), Serigne Mbacké Sylla et Ridial Kane, tombent également dans le piège. En tout, plus de 225 millions de FCFA de matériel se volatilisent.



Le couple sera finalement jugé et condamné à 2 ans de prison ferme. Par ailleurs, ils doivent solidairement rembourser leurs victimes :

• 80 millions FCFA à Abdou Khadre Ndongo (CSB)

• 61 millions FCFA à Infolog

• 53 millions FCFA à City-phone

• 40 millions FCFA à Ridial Kane

• 14 millions FCFA à Serigne Mbacké Sylla



Un couple désuni face aux juges



Mécontents de cette décision, les ex-époux interjettent appel et comparaissent à nouveau ce lundi devant la Cour d’appel de Dakar. Cette fois, plus question d’être solidaires : chacun accuse l’autre d’être le cerveau du coup.



Ndèye Fatou Kane se défend en affirmant qu’elle était malade à l’époque des faits et que c’est Nguirane Ndiaye qui aurait lui-même récupéré les marchandises. De son côté, le douanier rétorque qu’il n’a jamais orchestré l’arnaque et que son ex-femme l’aurait manipulé en lui faisant signer des décharges pour cautionner son commerce.



Pourtant, les parties civiles, notamment Djily CSB et Ridial Kane, maintiennent leurs accusations. Selon eux, Nguirane Ndiaye se présentait comme un colonel des douanes, exhibant même sa carte professionnelle et signant des engagements avant de disparaître avec la marchandise.



Un verdict très attendu



Lors de l’audience, l’avocat général a plaidé pour l’application stricte de la loi pénale, rejetant toute tentative d’innocenter les prévenus. De leur côté, les avocats de la défense, Mes Ousseynou Gaye, Borso Pouye, Khadim Kébé et El H. Dieye, ont réclamé l’annulation du jugement en première instance.



Mais la justice tranchera bientôt : le verdict est attendu le 3 mars prochain. Nguirane Ndiaye et Ndèye Fatou Kane réussiront-ils à alléger leur condamnation ou verront-ils leur peine confirmée ? Le suspense reste entier