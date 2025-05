1er Mai/Fête du Travail 2025 : Le PR Bassirou Diomaye Faye reçoit les responsables des centrales syndicales, cet après-midi

À l’occasion de la Fête du Travail célébrée ce jeudi 1er mai 2025, le chef de l’État a exprimé ses félicitations, encouragements et son soutien permanent à tous les travailleurs du Sénégal pour leur rôle crucial dans le développement du pays et la stabilité sociale.



Dans le communiqué du conseil des ministres, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a également annoncé qu’il recevra, dans l’après-midi du 1er mai, les responsables des centrales syndicales pour la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers de doléances.



Le chef del'État a invité le Gouvernement à renforcer le dialogue social avec les syndicats, promouvoir le travail décent, en conformité avec le Code du travail et les normes internationales, à repositionner l’administration du travail et améliorer ses conditions de fonctionnement, et enfin à relancer les comités d’hygiène et de sécurité dans tous les ministères, en actualisant leur cadre réglementaire.