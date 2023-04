16emes de finale Coupe du Sénégal : Échauffourées lors du match entre Dakar Sacré-Cœur et l’As Pikine déclaré vainqueur par défaut…

Des jets de pierres provenant de l’extérieur du stade Alasane Djjigo ont gâché la fête cet après-midi à l’occasion de l’affiche de 16emes de finale Coupe du Sénégal qui opposait L’AS Pikine à Dakar Sacré-Cœur. Une rencontre qui était très bien partie jusqu’à ce que le match soit interrompu vers l’heure de jeu à cause des troubles mentionnés ci-dessus.



Conséquence, l’arbitre décide d’interrompre la partie afin de préserver l’intégrité des joueurs. Seulement la situation mettra trop de temps a reprendre et provoquera la colère des visiteurs qui refusent de revenir sur la pelouse pas du tout rassurante.



L’arbitre est mis devant le fait accompli. L’abondon de Dakar Sacré-Cœur est constaté et la victoire est donnée aux Pikinois. En effet, Après avoir réussi a ouvrir le score à la 33eme minute par le biais de Babacar Sarr, Pikine comptait sur ce coup du sort pour éliminer les Gones et passer en huitièmes de finale. Une fin de partie houleuse qui risque de faire parler …