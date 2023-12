12eme Gaîndè : Les supporters « bannis » dénoncent l’exclusion des sénégalais en faveur de musiciens Beninois, le président Macky Sall interpellé

Rien ne va plus au sein du comité national des supporters des équipes nationales du Sénégal communément, appelé le 12eme Gaïndé . Après les avoir « bannis » de ladite association, Issa Laye Diop, le président du 12eme Gaïndé veut les priver d’une participation à la CAN 2024. C’est du moins ce qu’a déclaré Mouhamadou Fall alias «Fall drapeau », le porte-parole de la branche dissidente.



D’après lui, après avoir éjecté Pape Massar Diédhiou, le président de la commission culturelle du 12eme Gaïndé ainsi que des dizaines d’autres membres, des musiciens béninois ont été cooptés et favorisés. « Il faut que les Sénégalaise sachent que la majeure partie du 12e Gaindé est composée d’étrangers en l’occurrence de béninois. Ceci est totalement inadmissible ! Nous interpellons directement le Président Macky Sall afin qu’il intervienne. Car malheureusement, les autorités compétentes, notamment notre ministère de tutelles (ministère des sports) font la sourde oreille face à cette situation » regrette-t-il tout en fustigeant la manière dont les quotas de supporters qui iront à la CAN, ont été attribués.



Rappelons qu’une frange du 12eme Gaïndé réclame la tête du président Issa Laye Diop en poste depuis 16 ans. D’après eux, il s’agit d’une gestion nébuleuse et clanique, le tout sans la tenue de la moindre assemblée générale toujours selon les dénonciations de la bande à « Fall Drepeau. »