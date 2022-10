121 ème édition Gamou Tivaouane 2022 : "Ce Mawlid coïncide avec un centenaire de piété, de mysticisme et de bonté" (Antoine Félix Diome )

La cérémonie officielle du Mawlid 2022 s'est tenue à la salle de conférence en présence du ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome, des membres du gouvernement et de la famille religieuse Tidjianyya.



Antoine Félix Diome est revenu sur l'importance de la célébration de la naissance du Prophète (PSL) perpétuée depuis qu'elle a été initiée par El Hadj Malick Sy dans la sainte ville de Tivaouane.



En effet, cette 121ème édition coïncidant avec le centenaire du rappel à Dieu de Maodo témoigne selon, Antoine Félix Diome, de l'importance de cette tradition initiée par Maodo Malick."(Santana yi wanéna ni, yiw tay lafi guena Sakh, mbakh tey lafi guena Sakh, barké tay lafi guena Sakh donc santanwou mbakh leu ak batine" (la belle posture est davantage ancrée dans nos traditions et nos mœurs idem pour la générosité et la grâce. Donc ce Maouloud coïncide avec un centenaire de piété, de mysticisme et de bonté", a-t-il lancé.



Il est également revenu sur les projets de l'État, l'autoroute Dakar-Saint-Louis qui passera par Tivaouane, l'hôpital de niveau 3 dont les travaux vient bientôt démarrer.



À rappeler que le ministre de l'intérieur était accompagné du ministre de l'artisanat, Docteur Pape Amadou Ndiaye, du ministre de la culture, Aliou Sow, du ministre des sports, Yankhoba Diattara et du ministre auprès du ministre de l'intérieur en charge de la sécurité et de la protection civile, Birame Faye entre autres.