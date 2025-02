1.000 milliards dans le compte bancaire d'un sénégalais : Badara Gadiaga demande l'audition du PM Ousmane Sonko et le dépôt de plaintes de dénonciation auprès du parquet financier...

Lors de l'émission "Jakaarlo" sur la TFM, le chroniqueur Badara Gadiaga, s'est prononcé sur la suspension au Sénégal d'un projet MCA de 316 millards par le président américain, Donald Trump. Et d'après lui, les conséquences liées à ce blocage ne sont pas aussi significatives, comparées aux 1.000 millards qui ont été trouvés dans un compte bancaire et qui appartiennent aux sénégalais. "Le Pm a annoncé que plus de 1.000 millards de Fcfa ont été trouvés dans un compte. Cet argent appartient aux sénégalais, alors nous devons tout faire pour le récupérer", a-t-il déclaré.

Selon M. Gadiaga, la société civile et les sénégalais doivent tous se rendre au niveau du parquet financier pour déposer des plaintes de dénonciation afin que cet argent soit récupéré au plus vite. "J'interpelle notamment la société civile, Moundiaye Cissé, Birahime Seck, Abdou Karim Xrum Xakh etc [...]. Ils doivent porter ce combat et faire de telle sorte que cet argent puisse être récupéré et qu'il puisse aussi profiter aux sénégalais", a-t-il lancé.

Poursuivant, il a ajouté : "Le Premier ministre doit être auditionné et nous dire où se trouvent les 1.000 milliards de Fcfa. Le Sénégal en a besoin!" Badara Gadiaga a conclu en évoquant la conjoncture actuelle qui impacte négativement le panier de la ménagère...