‎KOLDA : La Sûreté urbaine neutralise deux chefs de gangs de rue...

‎La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kolda a procédé à l’interpellation de deux individus pour tentative de vol commis la nuit, association de malfaiteurs et troubles à l'ordre public. Ainsi, cette opération de police fait suite à une vague de plaintes visant un gang de jeunes individus dénommé « Werdé Gnandé ».

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Le modus operandi de cette association de malfaiteurs consistait à semer la terreur au sein des établissements de nuit (bars et discothèques) de la commune de Kolda. Profitant des soirées dansantes et des « Khawarés », ces individus s'attaquaient violemment aux clients, souvent munis d’armes blanches, portant ainsi de graves atteintes à la sécurité des personnes et de leurs biens.

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‎Soumis à un interrogatoire serré par les enquêteurs, le premier suspect est passé aux aveux. En ce sens, il a formellement reconnu son affiliation au gang « Werdé Gnandé » en précisant d’ailleurs en être le chef de file.

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‎Quant au second mis en cause, même s'il a tenté de nier son implication directe dans la tentative de vol nocturne, il a néanmoins confessé aux policiers son appartenance à une autre bande rivale baptisée « Bandit Casa ».

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‎Face à la gravité des faits et des indices concordants, les deux suspects ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent activement afin d'identifier et d'interpeller le reste des membres de ces gangs qui s'activent dans la région.

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‎La Police qui reste mobilisée, invite la population à collaborer avec elle pour toute information utile...