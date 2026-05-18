Concertations nationales : La société civile pose ses conditions pour un dialogue sans filtres

En marge de son atelier de contribution sur les avant-projets de lois issus des Dialogues nationaux, la société civile salue l’initiative du Chef de l’État visant à engager des concertations nationales dans un format plus direct, plus souple et surtout moins onéreux, davantage centré sur l’écoute des citoyens et des différentes composantes de la Nation.



Dans un contexte marqué par d’importants défis économiques, sociaux et institutionnels, elle considère que toute démarche favorisant le dialogue, l’écoute et le rapprochement entre les citoyens et les institutions constitue une contribution essentielle à la stabilité, à la cohésion nationale et à la consolidation démocratique.



La société civile dit prendre acte du choix d’un format de concertations plus rapproché avec les forces vives de la Nation. Cette approche répond à un plaidoyer constant de la société civile en faveur d’espaces d’échanges plus accessibles, plus directs et avec moins de filtres,

permettant des discussions franches autour des préoccupations réelles des Sénégalais. Elle recommande toutefois que ces concertations reposent sur une représentation large, inclusive et équilibrée des forces vives de la Nation, associant notamment les anciens Premiers ministres, les anciens Présidents de l’Assemblée nationale, les représentants des autorités religieuses et coutumières, des leaders communautaires, des organisations de femmes et de jeunesse, les associations de personnes vivant avec un handicap, des universitaires et intellectuels, des syndicats, des acteurs des médias, des organisations professionnelles, des

commerçants, des travailleurs du secteur informel ainsi que l’ensemble des forces politiques de la majorité comme de l’opposition.



La société civile estime également que ces concertations ne doivent pas se limiter aux seules réformes institutionnelles ou électorales, mais intégrer pleinement les préoccupations quotidiennes des Sénégalaises et des Sénégalais, notamment le coût de la vie, l’emploi des jeunes, la dette publique, la transparence des finances publiques, les tensions sociales, l’accès aux services sociaux de base, ainsi que les défis liés à la santé, à l’éducation, à la justice sociale et au vivre-ensemble.



Elle considère enfin que ce format de dialogue présente plusieurs avantages majeurs : une meilleure qualité d’écoute, des échanges plus directs et interactifs, une participation citoyenne

renforcée, des coûts organisationnels réduits et une plus grande capacité à faire émerger des consensus durables autour des priorités nationales.



La société civile invite ainsi l’ensemble des acteurs à répondre favorablement à cette initiative de concertations, dans un esprit d’ouverture, de responsabilité et de recherche de consensus, afin de préserver la stabilité du Sénégal, renforcer la confiance entre gouvernants et gouvernés et consolider durablement les fondements démocratiques du pays.