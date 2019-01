« Le rabat d'arrêt ne remet pas en cause la décision rendue par la Cour suprême pour Khalifa Sall. Ça n'a pas un caractère suspensif » (Me Baboucar Cissé)

Ceux qui comptent sur un rabat d'arrêt pour plaider une erreur de procédure dans l'affaire Khalifa Sall n'auront jamais gain de cause, selon Me Baboucar Cissé. L'avocat de l'État du Sénégal estime qu'une procédure de rabat d'arrêt ne remet pas en cause la décision rendue par la Cour suprême contre le pourvoi en cassation introduit par Khalifa Sall. "Ça n'a pas un caractère suspensif", a-t-il ajouté...