Ziguinchor / Phase 2 du Pudc : L'État décaisse 300 milliards F Cfa.

"Je rectifie le maire de Sindian. La boucle du Fogny est une infrastructure routière alors que dans les missions du Pudc, il n’a pas encore été décidé que des infrastructures routières puissent être réalisées dans le cadre de l’exécution du Pudc. Nous étions tous là lorsque que le chef de l’Etat lançait la phase II du Pudc. Il avait pris l’engagement de réaliser un certain nombre de projets dans les programmes de l’État, on pouvait y compter la boucle du Fogny."

"Pour un investissement de 300 milliards, le Pudc va depenser 33 millions dans les 36 millions financés par la Bid pour réaliser 4 systèmes hydrauliques-multi-villages (forages, château d’eau et réseau) ; l’électrification de 45 dont 34 par MT/BT et 11 par voie solaire ; 192 d’équipements pos-récolte ; 08 plateformes agricoles ; 10 postes de santé ; la construction de 04 écoles neuves : 02 élémentaires et 02 collèges d’enseignement moyen et enfin la réhabilitation de 03 écoles élémentaires."