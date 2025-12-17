PJF: Après l’audition marathon lundi dernier, Farba Ngom fera encore face au juge d’instruction ce mercredi

Le député-maire d’Agnam est de nouveau convoqué ce mercredi après son récent passage dans des conditions particulières au Pool judiciaire financier lundi dernier. Le responsable politique des Agnam, arrivé en ambulance, a dû interrompre à plusieurs reprises son interrogatoire en raison de problèmes respiratoires nécessitant des pauses médicales. Face aux magistrats, Farba Ngom a fermement contesté les accusations portées contre lui. Il nie catégoriquement tout détournement de deniers publics et affirme n’avoir jamais eu accès aux fonds du Trésor public.







Pour rappel le député-maire fait l’objet de poursuites pour des faits présumés de détournement de deniers publics portant sur 31 milliards de francs CFA et de complicité dans un détournement de 91 milliards. Le dossier inclut également des accusations de blanchiment de capitaux impliquant ses sociétés, notamment la SCP Tidjania et Doworou.







L’audition de Tahirou Sarr également programmée







Ce mercredi devrait également voir l’audition de Tahirou Sarr, homme d’affaires et co-accusé dans cette affaire. Une audition qui s’inscrit dans la continuité de l’instruction menée par le Pool judiciaire financier pour démêler les ramifications présumées de ce dossier financier complexe. Les partisans de Farba Ngom entendent maintenir les manifestations de manière régulière pour affirmer leur soutien à leur leader.

