Ziguinchor : Le bloc administratif du CEM de Boukitingho vandalisé par des inconnus

À Boukitingho, village situé dans la commune de Loudia Wolof (département d’Oussouye), un acte de sabotage a eu lieu au CEM. Des individus non identifiés ont nuitamment vandalisé le bloc administratif du CEM. Des portes sont défoncées et plusieurs documents ont été déchirés.

Selon nos sources, les faits ont eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi 17 janvier. "Des documents du surveillant général ont été déchirés. Dans la salle des professeurs également, ils ont vandalisé le matériel trouvé sur place", renseigne une source sécuritaire.

L’administration a déposé une plainte à la gendarmerie de Oussouye et l’enquête suit son cours...