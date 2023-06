Ziguinchor : L’inspection d’académie fait le bilan des établissements saccagés

Le bilan des casses des émeutes du 1er au 3 juin dernier qui ont fait suite à la condamnation contestée d’Ousmane Sonko commence à tomber à Ziguinchor. Les acteurs du secteur de l’éducation après évaluation ont recensé 13 écoles élémentaires et maternelles impactées, 09 collèges d'enseignements moyens et 06 Lycées.



Ecoles élémentaires : Amadou Barry, Mamadou Bayo, Marie Affinko Diatta, David Carvalho ; Atabar Tabar ; Hlm Néma ; Boucotte Sud ; Luc Mendy ; Lyndiane Privé ; Lyndiane 3 ; Landing Tamba ; Doudou Sané et François Ntab.





Collèges d’enseignement moyen (CEM) : Soucoupapaye, Boucotte Sud ; Lyndiane 1, Boucotte Est ; Lyndiane 2 ; Kenya ; Cours Privé Lyndiane et le Centre Sauvegarde.





Cours Privé St Antoine de Padoue.



Lycées : Peyrissac ; Djignabo ; Djibock ; Kénya ; Aline Sitoé Diatta à Oussouye ; Ahoune Sané à Bignona.



Instituts universitaires : l’UFR de Santé de l’Université Assane Seck ; l’Institut Supérieur d’Entrepreneurship et des de Gestion (ISEG) et le Centre Régional de Formation des Professionnels de l’Éducation (CRFPE).



En somme, sont 31 établissements scolaires et universitaires saccagés par les manifestants. Mais l’inspecteur d’académie regrette ces casses et saccages des infrastructures scolaires à cette heure de la scolarité. « L’éducation a été sérieusement affectée dans la région de Ziguinchor avec la perturbation régulière des enseignements apprentissages dans l’essentiel des écoles. En plus du saccage et/ ou la mise à feu de beaucoup de structures scolaires particulièrement dans la commune de Ziguinchor, et au sein de certaines communes de Bignona et Oussouye » regrette Cheikh Faye.