Ziarra Léona Niassène : Ousmane Noël Dieng apporte son appui aux chefs religieux et invite les responsables politiques de Kaolack à investir le terrain.

Comme à l'accoutumée, le président du mouvement MJK/DFS a apporté ce vendredi son soutien aux guides religieux de Léona Niassène dans le cadre de l'organisation de la ziarra prévue ce samedi 4 mars 2023.

En effet, Ousmane Noël Dieng a mis à la disposition des guides religieux et de la population des chameaux, des bœufs et des denrées alimentaires afin de participer à l'allègement des multiples charges.

Ousmane Noël Dieng et sa délégation ont été reçus par le khalife général de Léona Niassène, Serigne Cheikh Tidiane Khalifa Niass et le fils aîné de l'ancien khalife, Cheikh Mohamed Ibrahima Niass.

Face à la presse, le chef de cabinet de Diène Farba Sarr a exhorté l'ensemble des responsables politiques de l'Apr et de Bby, à investir davantage le terrain en direction de 2024. À l'en croire, les leaders politiques doivent quitter leurs 4×4 (à vitres teintées) pour être en contact direct avec la population. Parallèlement, il s'est félicité des nombreuses réalisations faites par le président Macky Sall dans la cité de Mame Khalifa Niass. Non sans oublier de mentionner le nom de son mentor lors de son passage au ministère du Renouveau Urbain, de l'Habitat et du Cadre de Vie traduisant ainsi en acte le projet de modernisation des cités religieuses du chef de l'État...