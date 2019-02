Ziarra Léona Niassène (Kaolack) : Diarra Diaw de Bokk Gis Gis rend visite aux chefs religieux de la cité religieuse

À la tête d'une forte délégation, la responsable politique du Parti " Bokk Gis Gis" de Pape Diop, a été reçue par les différents chefs religieux de Léona Niassène. Diarra Diaw a ainsi rendu visite au Khalife général, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse (Oumayma), au guide religieux Serigne Ass Khalifa Niass, à la famille de l'ancien Khalife, etc... La délégation de Bokk Gis Gis a mis à la disposition de ces derniers un appui composé principalement de ballons d'eau et des sacs de riz afin de participer à l'organisation de la Ziarra annuelle de Léona Niassène. Diarra Diaw et compagnie ont sollicité les prières de ces hommes de Dieu pour que la paix puisse demeurer au Sénégal et que leur candidat, Idrissa Seck, soit élu au premier tour...