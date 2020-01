Ziarra Boghal 2020 : Les messages du Khalife Thierno Abdourahmane Barry et de l'adjoint au gouverneur de Sédhiou.

La traditionnelle cérémonie officielle de la Ziarra annuelle de Boghal a vécu ce samedi 25 Janvier 2020 dans la cité religieuse de la région de Sédhiou.

Présidée par l'adjoint du gouverneur de Sédhiou chargé du développement, cette cérémonie était une tribune pour la famille religieuse et la délégation administrative de faire le point sur les différents engagements et points qui ont été soulevés par le comité d'organisation de la Ziarra lors des CDD.

À son tour, le Khalife a exprimé sa satisfaction à l'endroit des autorités pour les moyens mobilisés pour la bonne tenue de l'événement surtout en ce qui concerne l'électricité et la sécurité.

Le Khalife Thierno Abdourahmane Barry s'est vivement félicité de la mobilisation des fidèles musulmans qui ont effectué le déplacement, et a prié pour la paix dans le monde.

Dans son discours, l'adjoint au gouverneur chargé du développement à invité le guide spirituel à prier pour la réussite des politiques économiques, sociales et culturelles du gouvernement pour un Sénégal prospère, dans la paix et la stabilité.