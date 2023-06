Zelensky rencontre des dirigeants africains à Kiev

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, salue un groupe de dirigeants et de fonctionnaires de sept pays africains en visite à Kiev dans le cadre d'une mission visant à négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine. Sur les images figurent le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly, le président zambien Hakainde Hichilema, le président sénégalais Macky Sall, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le président comorien Azali Assoumani.