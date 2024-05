Kaolack : Les chauffeurs listent les maux dans le transport et sollicitent une rencontre avec le PR Diomaye

La sécurité routière, le changement de comportement, le renouvellement-renforcement du parc automobile, la mutualisation afin de créer une mutuelle à l’échelle nationale, la capacitation, la création d’une coopérative et la subvention estimée à 94 milliards de l’état sous l’ère Macky Sall qui était destiné aux chauffeurs ont été entre autres les différents points soulignés lors de l’Assemblée nationale des chauffeurs qui s’est tenue cette année à Kaolack. Le secrétaire général national des chauffeurs/ Cnts Fc, Alassane Ndoye qui a listé les différents problèmes que vivent les chauffeurs et les causes des nombreux accidents de la circulation sollicite une audience auprès du Président Diomaye pour une meilleure organisation du transport afin d’apporter des réponses efficaces à la crise qui secoue ce secteur. Non sans dénoncer le phénomène « War gaïndé », dont les conducteurs font des excès de vitesse. De son avis, « les causes des nombreux accidents de la circulation sont partagées entre l’état défectueux des routes, la vétusté du parc automobile et le problème de comportements de certains chauffeurs.



Cependant, Alassane Ndoye a tenu, aussi, à inviter ses camarades pour qu’ils se préparent pour la prochaine législative afin que les chauffeurs puissent avoir une majorité confortable à l’Assemblée nationale.