AG àThiès : Les boutiquiers détaillants sollicitent l'organisation des assises nationales du commerce et la baisse des prix des denrées de première nécessité

L'association nationale des boutiquiers détaillants du Sénégal a organisé ce dimanche à Thiès une assemblée générale qui a permis de mettre sur pied un bureau national avec à sa tête, le président Alioune Bâ.

À la fin des travaux, les boutiquiers détaillants venus de l'ensemble des régions du Sénégal, ont fait face à la presse pour se prononcer sur leurs préoccupations. "Ensemble nous nous battrons pour la réforme du commerce. En effet, depuis 1994, le commerce du Sénégal va très mal. La libéralisation effectuée fait que le commerce est devenu comme une jungle où le plus fort écrase le plus faible. Depuis 1994, on n'a pas connu un ministre du commerce digne de ce nom, car rien n'a été fait en faveur des commerçants depuis bientôt des décennies. Pire le commerçant ne vaut presque rien au Sénégal et pourtant c'est eux qui détiennent l'économie du Sénégal. C'est donc avec tristesse et désolation que nous constatons l'incompétence de tous les ministres du commerce durant les 30 années dernières", a regretté le président Alioune Bâ.