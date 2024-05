Messe de la 136ème du pèlerinage Marial de Popenguine : l'évêque de Thies prie pour un Sénégal de paix et de justice

A l’occasion de la messe de la 136ème édition du pèlerinage marial de Popenguine, l'évêque de Thies, André Gueye a prodigué quelques conseils à l’endroit de la communauté chrétienne. Le prêtre a profité de cette opportunité pour lancer un message pour bâtir un Sénégal de justice et de paix



« Marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de pays, pour les pèlerins des autres pays, il suffit d’enlever le Sénégal et de mettre le nom de votre pays et vous verrez que nos réalités ne sont certainement pas très loin les unes des autres », a indiqué Monseigneur André Gueye, évêque de Thies qui a présenté la messe de Pentecôte.



Cela dit -il, « pour semer en nous et autour de nous, la justice et la paix en parole, en acte et plus profondément encore en éduquant nos cœurs ou notre conscience, siège de nos intentions et mères de nos comportements, tout spécialement en éduquant les enfants et les jeunes, éducation à la paix, à la justice pour que paix et justice deviennent comme une culture », ajoute-t-il.



Dieynaba Agne