Mohamed Magassouba, Dg Sicap SA à la diaspora : « Nous avons l’intention de créer plusieurs agences dans ces localités »

Dans sa politique de l’habitat, le nouveau directeur général de la Sicap SA a mis l’accent sur le potentiel de la diaspora. Selon Mamadou Magassouba, la Sicap sous son magistère compte ouvrir des agences dans leurs pays de résidences.



« Conscient de l’importance de la diaspora Sénégalaise et de son potentiel d’investissement, nous avons l’intention de créer plusieurs agences dans ces localités. Elles serviront de ponts entre la Sicap et nos compatriotes, facilitant et sécurisant leurs investissements immobiliers au Sénégal » laisse entendre le nouveau directeur de la Sicap SA.



Ainsi, il note que les investissements attractifs de la diaspora placent la diaspora dans la position de partenaires clés dans notre mission de développement.