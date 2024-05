Enfants et animaux à Mbeubeuss : le ministre de l'Urbanisme sonne la révolte….

C’est à Mbeubeuss que le nouveau ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’Aménagement, Monsieur Balla Moussa Fofana et sa délégation se sont rendus ce vendredi, pour effectuer une visite de terrain, mais surtout de travail comme il l'avait si bien entrepris depuis sa nomination.

Sa tournée d’aujourd’hui a été programmée, quelques jours après sa rencontre avec l’ensemble des acteurs des ordures ménagères. Un plan d’analyse de données, avait déjà pu lui permettre d’avoir un aperçu des angles et des défis à relever.

Mais pour l’autorité, sa présence à Mbeubeuss était plus que nécessaire, car pour lui, au-delà des chiffres, c’est la réalité du terrain qui édifie sur ce que nous constatons.

Après un tour dans les points de décharge, le ministre s’est réjoui du travail que font les récupérateurs malgré la difficulté de la tâche. Devant quasiment plus de 3 000 personnes trouvées sur les 116 ha, Monsieur Fofana s’interroge sur les stratégies posées par la SONAGED, qui devraient permettre de régler quelques problèmes.

« Ce qui me préoccupe, c’est que le projet qui a été lancé PROMOGED pour gérer ces décharges, bénéficie quand même d’une enveloppe de 206 milliards, mais qui n’a été utilisé qu’à hauteur de 12 %, ce qui est problématique sur trois ans alors qu’on connaît l’urgence de la situation de Mbeubeuss » déplore l’autorité.

Pour ce dernier, cette situation ne peut pas continuer, mais dans la vision de son excellence le président de la République et du Premier ministre, il s’agit de mettre en place des unités techniques mécaniques qui vont pouvoir traiter ces déchets et les valoriser de manière sécuritaire et réduire l’impact sur l’environnement.

« Aujourd’hui nous avons des riverains qui souffrent énormément de cette situation, toutes les préoccupations que nous avions sur les papiers se sont confirmées sur le terrain, ça n’empêche en rien, le courage, la détermination des hommes et des femmes que nous avons trouvés ici qui font un travail extraordinaire », a-t-il martelé.

Après s’être longuement penché sur la question des travailleurs à Mbeubeuss, de leurs conditions de vie et de santé, notamment sur leur espérance de vie, l'autorité a été surprise de la forte présence des jeunes mineurs dans cette espace dit « dangereux. »

« Dans ce site, les enfants mineurs ont beaucoup attiré l’attention et d’ailleurs, c’est l’une des décisions qu’on va prendre. On ne peut plus tolérer que des enfants soient dans ces états. J’espère que ceux qui dirigent aujourd’hui prendront en charge cela. Cette remarque est assez claire. On ne peut plus autoriser des enfants dans cet endroit-là, c'est inacceptable », décrie l’autorité.