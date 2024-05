Examens et Concours / Conseil interministériel : Les recommandations de la COSYDEP !

S'exprimant en marge du conseil interministériel sur la préparation des examens et concours, le directeur exécutif de la Cosydep , M. Cheikh Mbow a formulé des recommandations au Gouvernement dirigé par le premier ministre, Ousmane Sonko. Des recommandations axées sur quatre (4) angles dans une perspective structurelle qui va au-delà des rendez-vous des mois de Mai, Juin, Juillet 2024. Selon le DE de Cosydep , “nous devons garantir la souveraineté en matière de production de données ; d'adresser de manière profonde les goulots d'étranglement, il y a des questions qui reviennent chaque année ; réinterroger certaines dispositifs notamment le fond d'appui aux examens et concours et de prendre en charge la vulnérabilité des cibles, les enfants handicapés, les filles le monde rural mais également la vulnérabilité par rapport aux zones dans cet exercice.” a notamment dit cheikh Mbow