Keur Madiabel : Le maire Abdoulaye Diatta engage le processus de digitalisation du foncier dans sa commune

Après la digitalisation de l’état civil et la collecte de la taxe municipale, le maire de Keur Madiabel (Kaolack) s’est lancé dans le processus de la digitalisation du foncier dans sa commune.

Une réunion de partage et d’échanges avec les autorités administratives, techniques et des acteurs s’est tenue pour apporter des réponses idoines à cette problématique.

Il s’est aussi agi de rendre compte aux populations de la mise en place d’un système intégré d’information de la gestion du foncier (SIGEF) qui a permis d'établir une cartographie des données du foncier et de l’habitat à Keur Madiabel.

En effet, 53 % des sites attribués aux populations sont inoccupés, ne sont pas valorisés et 75% des maisons construites n’ont pas de papiers.

D’après le maire Abdoulaye Diatta, « aujourd’hui, avec la collaboration des Services des Domaines, du Cadastre, de la DSCOS et de l’Urbanisme ainsi que de l’administration territoriale, il dispose de tous les éléments nécessaires, les données scientifiques qui lui permettront de prendre les meilleures décisions.

« La digitalisation du foncier nous permettra une gestion transparente de l’assiette foncière, de règlement des litiges, d’organisation de l’espace urbain ainsi que du recouvrement des taxes liées au paiement des frais de bornage, de mutation, de construction.

Pour ce faire, une commission d’attribution a été mise en place pour anticiper et proposer les stratégies beaucoup plus efficientes de gestion de l’assiette foncière, notamment de régler à court terme tous les litiges fonciers et à long terme d’éviter tous les problèmes y afférents grâce à une commission en charge de statuer sur les différentes situations et qui a une base de données scientifiques », explique-t-il.

Cette initiative, estime-t-il, permet de réorganiser les différents secteurs d’activités (artisanat, agriculture, élevage, commerces, etc...) en les encadrant pour booster le développement de notre commune pour qu’elle soit un hub de transformation des produits agricoles et horticoles...